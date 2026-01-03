DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.871.206,63 -0,39%

Kahramanmaraş'ta Tünelde Araç Yangını: Trafik Ekipleri Müdahale Etti

Göksun Necip Fazıl Kısakürek Tüneli'nde elektrik aksamından çıkan araç yangını, trafik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; tünel 10 dakika trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:47
Kahramanmaraş'ta Tünelde Araç Yangını: Trafik Ekipleri Müdahale Etti

Kahramanmaraş'ta tünelde araç yangını trafikte paniğe yol açtı

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta, Göksun Edebiyat Yolu Necip Fazıl Kısakürek Tüneli içinde ilerleyen bir araçta yangın çıktı. Olay, Kahramanmaraş-Göksun istikametinde seyir halindeki A.A. idaresindeki 46 BS 780 plakalı Peugeot marka araçta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, aracın motor bölümünde elektrik aksamından kaynaklandı. Durumu görenler tarafından yapılan ihbar üzerine bölge trafik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Trafik ekipleri, sürücü ve araçta bulunan 1 yolcuyu güvenli alana tahliye ederek tünel trafiğini araç geçişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının gecikeceği anlaşılınca ekipler, tünelde bulunan yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla doğrudan müdahalede bulundu.

Yangın, trafik ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik Akışı ve Güvenlik Önlemleri

Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle tünel yaklaşık 10 dakika ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından gerekli güvenlik kontrolleri yapılarak trafik önce tek şeritten kontrollü biçimde açıldı. Yanan aracın kaldırılmasının ardından tünel, çift şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA TÜNEL İÇİNDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI BÖLGEDEKİ TRAFİK EKİBİ TARAFINDAN...

KAHRAMANMARAŞ'TA TÜNEL İÇİNDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI BÖLGEDEKİ TRAFİK EKİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

KAHRAMANMARAŞ'TA TÜNEL İÇİNDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI BÖLGEDEKİ TRAFİK EKİBİ TARAFINDAN...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de FETÖ şüphelisi eski polis H.Ö. yakalandı
2
Erzurum'da Buzlanma Trafik Kazası: Kayapa Köyü'nde Pikap ile TIR Çarpıştı
3
Diyarbakır'da Silahla Boğazından Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
4
Eskişehir'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk komşuda bulundu
5
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
6
Manisa Sarıgöl'de Trafik Kazası: Baba Samet ve Oğlu Necip Toprağa Verildi
7
Bursa'da 75 km/s Lodos: Vatandaşlar Uçmamak İçin Yere Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları