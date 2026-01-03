Kahramanmaraş'ta Tünelde Araç Yangını: Trafik Ekipleri Müdahale Etti

Kahramanmaraş'ta tünelde araç yangını trafikte paniğe yol açtı

Olayın Detayları

Kahramanmaraş’ta, Göksun Edebiyat Yolu Necip Fazıl Kısakürek Tüneli içinde ilerleyen bir araçta yangın çıktı. Olay, Kahramanmaraş-Göksun istikametinde seyir halindeki A.A. idaresindeki 46 BS 780 plakalı Peugeot marka araçta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, aracın motor bölümünde elektrik aksamından kaynaklandı. Durumu görenler tarafından yapılan ihbar üzerine bölge trafik ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

Trafik ekipleri, sürücü ve araçta bulunan 1 yolcuyu güvenli alana tahliye ederek tünel trafiğini araç geçişine kapattı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının gecikeceği anlaşılınca ekipler, tünelde bulunan yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla doğrudan müdahalede bulundu.

Yangın, trafik ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, sürücü ve yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik Akışı ve Güvenlik Önlemleri

Yangın söndürme çalışmaları nedeniyle tünel yaklaşık 10 dakika ulaşıma kapatıldı. Söndürme çalışmalarının ardından gerekli güvenlik kontrolleri yapılarak trafik önce tek şeritten kontrollü biçimde açıldı. Yanan aracın kaldırılmasının ardından tünel, çift şeritli olarak yeniden trafiğe açıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA TÜNEL İÇİNDE ÇIKAN ARAÇ YANGINI BÖLGEDEKİ TRAFİK EKİBİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ