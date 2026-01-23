Kamboçya'da Gözaltına Alınan 73 Güney Koreli Ülkelerine İade Edildi

Operasyon ve iade süreci

Kamboçya’da çevrim içi dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 73 Güney Kore vatandaşı bugün ülkelerine iade edildi. Olay, Kamboçya ve Güney Kore tarafından ortak yürütülen çevrim içi dolandırıcılıkla mücadele operasyonu kapsamında gerçekleşti.

İade edilen şüpheliler, sabah saatlerinde başkent Seul’de bulunan Incheon Havalimanı’na ulaştı. Burada polis tarafından tekrar gözaltına alınan zanlılar, emniyete sevk edildi.

Yetkililer, şüphelilerin çevrim içi dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağını bildirdi. Soruşturma çerçevesinde hukuki süreçin sürdürüleceği belirtildi.

Devlet Başkanlığı açıklaması

Güney Kore Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, zanlıların Kamboçya’da yaşayan 869 Güney Koreliyi yaklaşık 48,6 milyar won (yaklaşık 33,1 milyon dolar) dolandırmakla suçlandığı duyuruldu.

