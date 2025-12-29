Kamera Kaydı: Teröristler Evi Böyle Ateşe Verdi

Yayınlanan görüntülerde teröristlerin bir evi ateşe verdiği anlar net biçimde görülüyor.

Kayıtta yangının çıkış anı, alevlerin hızla yayılması ve çevredeki panik dolu sahneler yer alıyor. Görüntüler olayın boyutunu ve neden olduğu zararları açıkça ortaya koyuyor.

Gelişmeler ve Beklenen Açıklamalar

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve soruşturma sonuçlarına ilişkin bilgiler bekleniyor. Görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve yetkililerden açıklama talep ediliyor.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor; gelişmeler takip edilmektedir.

