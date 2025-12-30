Kapadokya'da Yılbaşı Tedbirleri Üst Seviyeye Çıkarıldı

Kapadokya'da yılbaşı kutlamalarına kapsamlı önlem

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokyada, yılbaşı tatili dolayısıyla artan yerli ve yabancı ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle güvenlik ve sağlık tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgenin zengin kültürel mirası ve eşsiz doğal dokusu dikkate alınarak kapsamlı bir plan oluşturuldu.

Konaklama ve yoğunluk tahminleri

Kapadokya’daki konaklama tesislerindeki doluluk oranlarının %80 seviyelerine ulaştığı, bu oranın yılbaşı gecesi %100e çıkmasının beklendiği bildirildi. Nevşehir genelinde tüm kamu kurumları koordinasyon içinde hareket ederek yeni yılın huzur ve güven ortamında karşılanabilmesi için hazırlık yaptı.

Güvenlik önlemleri ve görev yapan ekipler

Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin teminat altına alınması amacıyla emniyet, jandarma, 112 Acil Çağrı ve sağlık birimleri yılbaşı süresince görev başında olacak.

Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 33 uygulama noktasında; 48 trafik ve 71 asayiş ekibi olmak üzere toplam 1.135 personel görev yapacak. Jandarma sorumluluk bölgesinde ise 23 uygulama noktasında; 22 trafik ve 91 asayiş ekibi ile birlikte 587 personel sahada olacak. Böylece yılbaşı gecesi il genelinde toplam 1.722 güvenlik personeli görev alacak.

Sağlık hizmetleri organizasyonu

Sağlık hizmetleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde 30 personel görev yapacak. Ayrıca 19 istasyonda görevli 4 hekim, 19 sürücü ve 40 yardımcı sağlık personeli olmak üzere 63 kişilik acil sağlık ekibi ile birlikte, toplamda 74 hekim ve 560 diğer sağlık personelinden oluşan 634 kişilik sağlık kadrosu yılbaşı süresince hizmet verecek.

Denetimler, trafik ve kamu düzeni

Başta meydanlar, eğlence mekânları, alışveriş merkezleri, ana arterler ve umuma açık alanlar olmak üzere il merkezi ve ilçelerde devriye faaliyetleri artırılacak. Asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılıkla mücadele ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürecek. Turizm alanları, konaklama tesisleri, seyir noktaları ve ana ulaşım güzergâhlarında güvenlik önlemleri ayrıca güçlendirilecek.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetimlerin artırılacağı, alkol ve hız kontrollerine özellikle ağırlık verileceği belirtildi. Gürültü ve kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yetkililerden uyarı ve teşekkür

Yetkililer, vatandaşlar ve ziyaretçilerden yılbaşı kutlamalarını toplumsal değerlere ve kamu düzenine uygun şekilde gerçekleştirmelerini istedi. Herhangi bir olumsuzluk durumunda 112 Acil Çağrı Merkezinin 7/24 hizmet verdiği hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca görev başında bulunan emniyet, jandarma, 112 ve sağlık personeline teşekkür edilerek, Nevşehirli vatandaşların ve yerli-yabancı misafirlerin yeni yılı sağlık, huzur ve esenlik dilekleriyle kutlandı.

