Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı

Tekirdağ Kapaklı'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan masaj salonu sahibi N.D., adliyeye çıkarılırken basın mensuplarına "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 17:02
Emniyetin operasyonu sonrası gözaltı ve adli süreç

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonun ardından N.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan N.D., basın mensuplarına "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi. N.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

FUHUŞ OPERASYONU KAPSAMINDA YAKALANAN İŞYERİ SAHİBİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

