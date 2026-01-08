Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
Emniyetin operasyonu sonrası gözaltı ve adli süreç
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonun ardından N.D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan N.D., basın mensuplarına "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi. N.D., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
