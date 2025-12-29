DOLAR
Kapaklı'da plakasız ve akrobatik motosikletlere 87.706 TL ceza

Tekirdağ Kapaklı'da plakasız ve akrobatik hareket yapan 3 motosiklet sürücüsüne toplam 87 bin 706 lira idari para cezası uygulandı, motosikletlere el konuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:57
İsmetpaşa Mahallesi'nde polisten kaçamadılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve plakasız motosiklet kullanan 3 şahsa toplam 87 bin 706 lira idari para cezası uygulandı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi Levent Caddesi’nde plakasız ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde akrobatik hareketler sergileyen üç motosikletliyi takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan şahıslar, yapılan denetimle yakalandı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere, tescilli aracı plakasız kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve motosiklet kullanırken akrobatik hareketler yapmak gibi suçlardan idari para cezası uygulandı; motosikletlere el konuldu.

Kamu düzeni ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde uygulanan cezanın toplam tutarı 87 bin 706 lira olarak kaydedildi.

