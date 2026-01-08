Kapaklı Devlet Hastanesi'nde Otomobil Yangını: Bulgaristan Plakalı Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Olayın Detayları

Kapaklı Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan bir araç, çalıştırıldığı esnada alev alarak patladı. Olay, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) sınırları içindeki hastane bahçesinde gerçekleşti.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Meydana gelen patlamanın ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, araç sahibinin ismi İ.S. olarak kaydedildi ve aracın plakası Bulgaristan plakalı olarak belirtildi. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere inceleme başlattı.

