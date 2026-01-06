Kapalıçarşı dosyasında dördüncü dalga: 68 şüpheli gözaltında, 340 milyon TL'ye el konuldu

Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasına yönelik olarak Kapalıçarşı ve Venüs dosyasında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve bulgular

Soruşturma sonucu, forex, bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasadışı sanal bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği belirlendi. Elde edilen paraların kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Operasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Bunlardan 68 şüpheli yakalandı; diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

El konulan malvarlığı ve taşınmazlar

Şüpheli kişiler ve paravan şirket sahipleri hakkında yürütülen tespitler sonucu, suç tarihinden itibaren elde edildiği belirlenen 340 milyon TL değerindeki varlıklara el konuldu. Bu kapsamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyeri hakkında tedbir uygulandı.

Soruşturma ve operasyonlarla ilgili adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

