Kapalıçarşı Soruşturması: Samsun'da 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul’da suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik yürütülen Kapalıçarşı soruşturması kapsamında Samsun’da gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonun kapsamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ’suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması’ suçuna yönelik olarak; İstanbul, Samsun, Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Rize, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale ve Muğla olmak üzere 15 ilde salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 80 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Samsun'daki gelişmeler

Operasyon kapsamında Samsun’da 1’i kadın olmak üzere 3 kişi, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüphelilerin, Samsun Adliyesi’nden İstanbul Adliyesi’ne Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

