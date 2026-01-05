DOLAR
Kapıkule'de 128 Kaçak El Sanatı Eseri Ele Geçirildi

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda Avrupa'dan kaçak getirildiği belirlenen 128 el sanatı eseri ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 18:53
Edirne polisi kaçakçılara geçit vermiyor

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kapıkule sınırında yürüttüğü operasyonda, Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği belirlenen 128 adet el sanatı eseri ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan şüpheli bir araçta yapılan aramada bulunan eserlerin tasarım, renk ve detaylarıyla dikkat çektiği; koleksiyoncuların ilgisini çekebilecek nitelikte oldukları kaydedildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen eserler ise yetkililerce muhafaza altına alındı.

KOM ekipleri, sınır hattında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

