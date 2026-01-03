DOLAR
Kapıkule'de 85 bin 309 euro ve 426 gram altın ele geçirildi

Edirne Kapıkule'de üç tırda yapılan aramalarda toplam 85 bin 309 euro ve 426 gram altın bulundu; şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 09:11
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 09:11
Kapıkule'de üç tırda döviz ve altın ele geçirildi

Risk analizi sonrası yapılan detaylı aramalarda çok sayıda para ve altın bulundu

Bulgaristan üzerinden Edirne Kapıkule Sınır Kapısına gelmek isteyen Türkiye plakalı üç ayrı tırta yapılan aramalarda, toplam değeri 85 bin 309 euro ve 426 gram altın ele geçirildi.

Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçaları, metal ve plastik ürünler taşıyan bir tır, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde sürücü kabininde, bir bavulda ve yatak yastıklarında 54 bin 700 euro ile 6 bin 890 ABD doları bulundu.

Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan başka bir tırda yapılan kontrolde ise 21 bin 600 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paranın bir kısmı sürücü kabinindeki çantada, kalan kısmı ise sürücünün çoraplarında gizlenmiş halde bulundu.

Üçüncü tırda yapılan aramada ise direksiyon simidinin altındaki plastik kapağın sökülmesiyle, siyah bir tişörte sarılı halde 426 gram altın bulundu. Altının tır şoförüne ait olduğu belirlendi.

Ele geçirilen döviz ve altına el konulurken, şüpheliler hakkında Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

