Kar Fırtınası Avrupa'yı Vurdu: Fransa'da 5, Bosna Hersek'te 1 Ölü

Yoğun kar ve buzlanma Avrupa'yı etkiledi: Fransa'da 5, Bosna Hersek'te 1 kişi hayatını kaybetti; kara, demir ve hava ulaşımı aksadı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:22
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:22
Kar fırtınası Avrupa genelinde can aldı

Avrupa'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalarda Fransa ve Bosna Hersek hayatını kaybetti. Fransa'da toplam 5, Bosna Hersek'te ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fransa'da ölümler ve uyarılar

Güneybatıdaki Landes bölgesinde buzlanma kaynaklı iki ayrı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Paris bölgesindeki trafik kazalarında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Fransa Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot, ülkede bugün daha fazla kar beklendiğini belirterek mümkün olduğunca az seyahat edilmesi ve evden çalışılmasına yönelik çağrıda bulundu.

Ulaşımda büyük aksama

Fransa Ulusal Meteoroloji Servisi, kar ve buzlanma nedeniyle 38 bölgenin turuncu alarma geçirileceğini açıkladı. Ülkenin bazı bölgelerinde çok sayıda tren seferi iptal edilirken, hava trafiği de olumsuz etkilendi. Roissy-Charles de Gaulle Havalimanında pistlerde kar temizleme nedeniyle sabah saatlerindeki uçuşların %40'ı, Paris-Orly Havalimanında ise uçuşların %24'ü iptal edildi.

Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda ise bugün 400'den fazla uçuş iptal edildi; yüzlerce yolcu havalimanında mahsur kaldı ve havayolu gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

Diğer ülkelerde hava koşulları

Almanya'nın güney ve doğusunda termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Cuma günü için fırtına beklendiği, kuzey ve doğuda yoğun kar yağışının öngörüldüğü aktarıldı. İngiltere'de sıcaklıklar eksi 12.5 dereceye kadar düştü. Yoğun kar yağışı demiryolu, karayolu ve hava ulaşımını aksattı; kuzey bölgelerinde eğitime ara verildi.

Bosna Hersek'te can kaybı

Balkanlar'da da etkili olan kar ve şiddetli yağışlar Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kar kalınlığını 40 santimetreye çıkardı. Polis açıklamasına göre, kar yüküne dayanamayan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

