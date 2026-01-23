Karabük'te 3 Operasyonda 8 Şüpheliye İşlem: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Karabük'te 13-22 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen 3 operasyonda 8 şüpheliye işlem yapıldı; metamfetamin, kokain, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:42
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında kent genelinde üç ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgilere göre, 13-22 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 1 tabanca, 7 adet 7.65 milimetre fişek, 11,42 gram daralı ağırlığı bulunan metamfetamin ile 0,56 gram daralı, 0,49 gram net ağırlığı olan kokain yer aldı.

Aranan Şüpheliler ve Adli Süreç

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin ortak çalışmaları sonucunda, uyuşturucu suçlarından aranan 3 firari kişi de yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

