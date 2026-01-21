Karabük'te 33 Antik Yunan Sikkesi Ele Geçirildi

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda, üzerinde arama yapılan 1 şahıstan Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 33 gümüş ve bronz sikke ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:03
Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.

Operasyon ve arama

İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde adli arama yapılan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve bronz sikke bulundu.

Gözaltı ve adli süreç

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

