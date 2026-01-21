Karabük'te 33 Antik Yunan sikkesi ele geçirildi
Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi.
Operasyon ve arama
İl merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, üzerinde adli arama yapılan 1 şahıs üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 33 adet gümüş ve bronz sikke bulundu.
Gözaltı ve adli süreç
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
KARABÜK’TE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, ANTİK YUNAN DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ.