Karabük'te 5. Kattan Düşen 78 Yaşındaki Ayşe Erhan Hayatını Kaybetti

Karabük Cevizkent TOKİ C Blok'ta 5. kattan düşen 78 yaşındaki Ayşe Erhan yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:36
Karabük'te 5. Kattan Düşen 78 Yaşındaki Ayşe Erhan Hayatını Kaybetti

Karabük'te 5. Kattan Düşen 78 Yaşındaki Ayşe Erhan Hayatını Kaybetti

Karabük'te bir apartmanın 5. katından düşen 78 yaşındaki Ayşe Erhan yaşamını yitirdi. Olay, Cevizkent TOKİ konutları C Blokta meydana geldi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ayşe Erhan bulunduğu dairenin odasındaki pencere önünde dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KARABÜK’TE BİR APARTMANIN 5. KATINDAKİ DAİREDEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ.

KARABÜK’TE BİR APARTMANIN 5. KATINDAKİ DAİREDEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ.

KARABÜK’TE BİR APARTMANIN 5. KATINDAKİ DAİREDEN DÜŞEN YAŞLI KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Sahte Alkol Operasyonu: Litrelerce Kaçak Ürün Ele Geçirildi
2
Düzce'de Çatıda Kenevir Bahçesi Kurdu: Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
3
Edirne'de çukur isyanı: 'Yollar yapılmazsa canımızdan olacağız'
4
İzmir-İstanbul Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı
5
Ümit Özdağ Hakkında 'Cumhurbaşkanı'na Hakaret' Davasında Beraat Kararı
6
Rusya’dan Ukrayna’ya 370’den Fazla Dron ve 21 Tip Füzeyle Gecelik Saldırı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları