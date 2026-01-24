Karabük'te 5. Kattan Düşen 78 Yaşındaki Ayşe Erhan Hayatını Kaybetti

Karabük'te bir apartmanın 5. katından düşen 78 yaşındaki Ayşe Erhan yaşamını yitirdi. Olay, Cevizkent TOKİ konutları C Blokta meydana geldi.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgilere göre, Ayşe Erhan bulunduğu dairenin odasındaki pencere önünde dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma ve cenaze işlemleri

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

