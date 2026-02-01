Torino'da Askatasuna protestosu: 11 polis yaralandı, 10 gözaltı

Torino'da Askatasuna Kültür Merkezi protestosu çatışmaya dönüştü

İtalya'nın Torino kentinde dün, sol görüşlü Askatasuna Kültür Merkezi'nin kapatılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında şiddetli çatışma yaşandı. Olaylarda 11 polis yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı gösteride akşam saatlerine doğru tansiyon yükseldi. Polis, müdahalede göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı; göstericiler ise polise taş, şişe ve havai fişek fırlatarak karşılık verdi. Bir polis minibüsü ile çok sayıda çöp kutusunun ateşe verildiği olaylarda sokaklar savaş alanına döndü. Göstericiler, aralarına aldıkları bir polisi öldüresiye döverken, çıkan olaylarda 11 polis yaralandı. Göstericilerden kaç kişinin yaralandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Giorgia Meloni'den sert tepki ve ziyaret

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kalabalık bir gösterici grubu tarafından dövülen polisin görüntüsünü paylaşarak tepkisini dile getirdi. Meloni, "Bugün Torino’da, Askatasuna binasının boşaltılmasına karşı düzenlenen protesto gösterisi sırasında yaşananlar ciddi ve kabul edilemez bir durumdur. Yasadışı olarak işgal edilen bir binanın meşru bir şekilde boşaltılması, şiddet olayları için bir bahane olarak kullanılmıştır. Saldırıya uğrayan polisin görüntüleri her şeyi anlatıyor: Karşımızda protestocular değil, devlet düşmanı olarak hareket eden kişiler var. Bunlar ne muhalefet ne de protesto: Devleti ve onu temsil edenleri hedef alan şiddetli saldırılar. Bu nedenle bunlar olduğu gibi taviz ve mazeret gösterilmeden ele alınmalıdır" dedi.

Meloni, hükümetin cezasızlıkla mücadele araçlarını güçlendirdiğini belirterek, "Şimdi, yargının da üzerine düşeni sonuna kadar yapması çok önemlidir. Çünkü geçmişte şehirlerimizi tahrip eden ve onları savunanlara saldıranlara karşı alınan önlemleri boşa çıkaran gevşekliklerin tekrarlanmaması gerekiyor. Yasaları savunmak bir provokasyon değildir, bir görevdir. Devlet, cezasızlığa alışkın sahte devrimcilerin şiddetine karşı geri adım atmaz" ifadelerini kullandı.

Başbakan Meloni ayrıca yaralanan polisi hastanede ziyaret etti.

