Karabük'te Akran Zorbalığı Sokakta: Esnaf Genci Darp Edilmekten Kurtardı

Karabük Ergenekon Mahallesi'nde çıkan kavgada bir esnafın müdahalesi, akran zorbalığına uğrayan gencin darp edilmesini engelledi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:49
Olay ve müdahale

Karabük'te liseli gençler arasında çıkan kavgada, Ergenekon Mahallesinde bir grup genç, akranlarına saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale etti.

Esnaf, kararlı bir şekilde tarafların arasına girerek saldırgan grubu dağıttı ve kavgayı sonlandırdı. Bu müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.

Görüntüler ve mahalle tepkisi

O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, son dönemde gençler arasında artış gösteren akran zorbalığı vakalarının sokaklara kadar indiğini gözler önüne serdi; esnafın tereddüt etmeden genci koruması dikkat çekti.

Mahalle sakinleri, esnafın örnek duruşuna teşekkür ederken, aileler ve yetkililerden benzer olayların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi.

