Kırıkkale'de Kan Donduran Kadın Cinayetinde Karar: Kardeş ve Komşuya Ağırlaştırılmış Müebbet

Kırıkkale'de kan donduran cinayette karar: Ağırlaştırılmış müebbet verildi

Çelebi ilçesinde gündemi sarsan kadın cinayeti davasında mahkeme heyeti, maktulün kardeşi ile komşusuna ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmada tartışılan savunmalar ve talepler

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla savunma yaptı. Maktulün kızı M.C.D., tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar son sözlerinde suçlamaları reddetti. Maktulün kardeşi Ş.G. beraatını isterken, komşu K.U. de olaya ilişkin bir bağlantısı olmadığını savundu.

Mahkemenin hükmü

Mahkeme heyeti, sanık Ş.G.'yi "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Ayrıca Ş.G.'ye "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi.

Sanık K.U. hakkında ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer suçlardan ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası kararı verildi.

Diğer taraflarla ilgili kararlar ise şu şekilde açıklandı: Maktulün kardeşi Y.G.'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. D.U., G.F.G. ve H.U. ise beraat etti.

Olayın geçmişi

Olay, Sevgi Gülden Yalçıner'in 25 Eylül 2024 tarihinde Karaağıl köyünde kaybolduğu ihbarı üzerine başladı. Jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları sonrası Yalçıner'in cesedi 13 Ekim'de Karakeçili ilçesi yakınlarında Çeşnigir Köprüsü civarında, tel örgü ve 70 kilogramlık kaldırım taşı ile bağlanmış şekilde Kızılırmak'ta bulundu.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı ve hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Bugünkü karar ile dava yeni bir aşamaya taşındı.

