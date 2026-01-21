Karabük'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Madde Ele Geçirildi

Karabük’te İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği 3 operasyonda Safranbolu ve merkezde çeşitli sentetik uyuşturucular ele geçirildi; 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:08
Operasyon Detayları

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 4 şahsın ikametinde, bulunduğu araçta ve üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda; 145,135 gram sentetik kannabinoid, peçeteye emdirilmiş 10 adet amfetamin, 4,34 gram metamfetamin, 4,31 gram amfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu emdirilmiş peçeteleri kesmekte kullanılan 1 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları