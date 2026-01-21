Karabük'te Jandarma Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Sentetik Madde Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il merkezi ve Safranbolu ilçesinde icra edilen 3 ayrı faaliyette, 4 şahsın ikametinde, bulunduğu araçta ve üzerinde arama yapıldı.

Ele Geçirilen Maddeler

Yapılan aramalarda; 145,135 gram sentetik kannabinoid, peçeteye emdirilmiş 10 adet amfetamin, 4,34 gram metamfetamin, 4,31 gram amfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu emdirilmiş peçeteleri kesmekte kullanılan 1 adet makas ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

