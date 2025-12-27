Karabük'te Kar Yağışı: Sürücülere Zor Anlar, Çocuklara Eğlence

Karabük'te dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yolları kapadı; sürücüler zorluk yaşarken çocuklar poşet ve kızaklarla sokaklarda eğlendi.