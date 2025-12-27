DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Karabük'te Kar Yağışı: Sürücülere Zor Anlar, Çocuklara Eğlence

Karabük'te dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı yolları kapadı; sürücüler zorluk yaşarken çocuklar poşet ve kızaklarla sokaklarda eğlendi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:58
Karabük'te Kar Yağışı: Sürücülere Zor Anlar, Çocuklara Eğlence

Karabük'te Kar Yağışı: Sürücülere Zor Anlar, Çocuklara Eğlence

Zorlu trafik ve neşeli sokaklar

Karabük'te dün akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini artırdı.

Yağışın ardından yollar ve rampalar karla kaplandı; özellikle eğimli bölgelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar rampaları çıkmakta güçlük çekerken, trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise poşet ve kızaklarla yokuşlardan kayarak karın keyfini çıkardı. Şehir merkezindeki park ve sokaklarda eğlenen çocukların neşeli anları renkli görüntüler oluşturdu.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIRKEN, ÇOCUKLARA İSE EĞLENCE...

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIRKEN, ÇOCUKLARA İSE EĞLENCE OLDU.

KARABÜK’TE ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATIRKEN, ÇOCUKLARA İSE EĞLENCE...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu
2
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
3
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
4
Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi
5
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
6
Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti