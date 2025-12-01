DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu

Kayseri'de kaza yaptığı iddia edilen sürücü R.C.A., alkol testini reddetti; 30 bin TL ceza ve 2 yıl süreyle ehliyete el konuldu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:02
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu

Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, kaza yaptığı halde trafikte ilerlediği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların bildirimine göre Ahievran Mahallesi’nde, R.C.A. idaresindeki 06 DZB 01 plakalı hafif ticari araç refüje ve direklere çarparak ilerledi.

İhbarı değerlendiren ekipler, sürücüyü Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi; ancak Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye alkol testi uygulamak istedi.

Sürücü R.C.A., alkollü olmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Testi reddetmesi ve trafiğin ilgili kurallarını ihlal etmesi nedeniyle idari işlem başlatıldı.

Uygulanan Yaptırımlar

R.C.A.'ya, alkol testini reddetme ve trafik ihlali nedeniyle toplamda 30 bin TL idari para cezası kesildi ve sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu hafif ticari araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAZA YAPTIĞI HALDE TRAFİKTE İLERLEDİĞİ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAZA YAPTIĞI HALDE TRAFİKTE İLERLEDİĞİ İHBAR EDİLEN SÜRÜCÜ, POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DURDURULDU. ALKOLLÜ OLMADIĞINI İDDİA EDEN SÜRÜCÜ ALKOLMETREYİ ÜFLEMEYİ REDDETTİ.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE VATANDAŞLAR TARAFINDAN KAZA YAPTIĞI HALDE TRAFİKTE İLERLEDİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu
2
Kastamonu'da Otomobil Tomruk Yüklü Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
3
Esenyurt’ta Servis Minibüsü Şarampole Yuvarlandı: 2 Ölü, 9 Yaralı
4
Tayvan'da 7.0 Büyüklüğünde Deprem: Yilan Açıklarında Hissedildi
5
Kapitan Andreevo'da Baskın: Kapıkule'den Makedonya'ya Giden Tırda Kaçak Silah ve 5 bin 750 Fişek Yakalandı
6
Beyoğlu'da 4 Katlı Binada Yangın: 2 Kişi Çatıya Sığındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti