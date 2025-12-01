Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti, ehliyete el konuldu

Kayseri'de kaza sonrası sürücü alkol testini reddetti

Olayın Detayları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, kaza yaptığı halde trafikte ilerlediği yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Vatandaşların bildirimine göre Ahievran Mahallesi’nde, R.C.A. idaresindeki 06 DZB 01 plakalı hafif ticari araç refüje ve direklere çarparak ilerledi.

İhbarı değerlendiren ekipler, sürücüyü Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi; ancak Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüye alkol testi uygulamak istedi.

Sürücü R.C.A., alkollü olmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Testi reddetmesi ve trafiğin ilgili kurallarını ihlal etmesi nedeniyle idari işlem başlatıldı.

Uygulanan Yaptırımlar

R.C.A.'ya, alkol testini reddetme ve trafik ihlali nedeniyle toplamda 30 bin TL idari para cezası kesildi ve sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından söz konusu hafif ticari araç çekiciyle otoparka kaldırıldı.

