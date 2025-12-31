DOLAR
Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı; bonzai, sentetik kannabinoid ve sentetik ecza ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:30
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler adliyeye sevk edilme ile sürdü.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il merkezinde 1 şahsın üzerinde, 1 şahsın ise üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.

Aramalarda 6 adet farklı ebatlarda peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 15,63 gram sentetik bonzai ile 18 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

