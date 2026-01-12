Karabük'te yağışta kayan otomobil korkuluklara çarparak askıda kaldı — Kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı hava sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

İddiaya göre, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından korkulukları devirdi ve kaldırımda askıda kaldı.

Aracını askıdan çıkaramayan sürücü, vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilden inerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

