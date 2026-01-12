Karabük'te yağışta kayan otomobil korkuluklara çarparak askıda kaldı — Kaza kamerada

Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde yağış nedeniyle kayan otomobil korkuluklara çarparak askıda kaldı; sürücünün ayrıldığı anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:38
Karabük'te yağışta kayan otomobil korkuluklara çarparak askıda kaldı — Kaza kamerada

Karabük'te yağışta kayan otomobil korkuluklara çarparak askıda kaldı — Kaza kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasında

Karabük - Safranbolu Karayolu 5 bin evler köprü mevkiinde meydana gelen kazada, yağışlı hava sürücünün kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

İddiaya göre, sürücünün aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak önce kaldırıma çıktı, ardından korkulukları devirdi ve kaldırımda askıda kaldı.

Aracını askıdan çıkaramayan sürücü, vatandaşların şaşkın bakışları arasında otomobilden inerek olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KARABÜK'TE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ İLE YOLDA ÇIKARAK KAYAN BİR OTOMOBİL KALDIRMA ÇARPARAK...

KARABÜK'TE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ İLE YOLDA ÇIKARAK KAYAN BİR OTOMOBİL KALDIRMA ÇARPARAK KORKULUKLARI ÇARPARAK DURDU. KAZA ANI BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA İSE SANİYE SANİYE YANSIDI.

KARABÜK'TE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ İLE YOLDA ÇIKARAK KAYAN BİR OTOMOBİL KALDIRMA ÇARPARAK...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Bağlar'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Kurşun Yağdırdı
2
İstanbul'dan Gaziantep'e Uyuşturucu Sevkiyatına Jandarma Darbesi: 3 Tutuklama
3
Diyarbakır-Elazığ Yolunda Gizli Buzlanma: Araç Takla Attı, 1 Yaralı
4
Diyarbakır'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
5
Karapınar'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı, Kaçan Sürücü Yakalandı
6
Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Araç: 2'si Çocuk 5 Kişi Kurtarıldı
7
Ordu Altınordu'da Alkollü Sürücü Polis Aracına Çarptı: 2'si Polis, 3 Yaralı — Şüpheli Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları