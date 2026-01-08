Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı

Karacabey Esentepe Mahallesi Bayıraltı'ndaki ağılda çıkan yangında hayvanlar çevredeki çoban ve vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı; itfaiye yarım saatte söndürdü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 13:18
Karacabey'de alev alev yanan ağıl

Olayın seyri ve müdahale

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Esentepe Mahallesi Bayıraltı mevkiinde bulunan ve büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ağıl, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredeki çobanlar ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde ağıl içindeki hayvanlar zarar görmeden tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen ağılı yarım saat içerisinde söndürdü.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

