Karadeniz Ereğli'de Otomobil Tıra Arkadan Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü'nde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 12:42
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 12:42
Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü'nde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler ve yaralanan sürücü hastaneye sevk edildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Alaplı karayolu Gülüç Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Ereğli istikametine seyir halinde olan Berkan Mandacı (26) idaresindeki 67 UG 612 plakalı otomobil, Topçalı Mahallesi istikametinden Ereğli yönüne dönüş yapan Ersin Terzi (49) yönetimindeki çekiciye bağlı 67 TN 612 plakalı dorseye çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Murat Güllü (37) ile Harun Mutlu (31) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Berkan Mandacı yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ereğli-Alaplı karayolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, araçların yoldan kaldırılması ve yapılan temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Hayatını kaybeden Murat Güllü'nün Alaplı ilçesi esnaflarından Sedat Güllü'nün yeğeni olduğu, Harun Mutlu'nun ise Alaplı ilçesi Aşağıdoğancılar Mahallesi sakinlerinden İsmail Mutlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

