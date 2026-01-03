DOLAR
Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını

Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta park halindeki otomobil alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 19:22
Kepez Mahallesi'nde sokak ortasında alevlenen araç söndürüldü

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, park halindeki bir otomobil alev aldı. Olay, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak yakınlarındaki Sezer Sitesi civarında meydana geldi.

Sokak üzerinde park edilen araçtan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınsa da otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

