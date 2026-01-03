Karadeniz Ereğli'de Park Halindeki Otomobil Yangını
Kepez Mahallesi'nde sokak ortasında alevlenen araç söndürüldü
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, park halindeki bir otomobil alev aldı. Olay, Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak yakınlarındaki Sezer Sitesi civarında meydana geldi.
Sokak üzerinde park edilen araçtan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.
Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınsa da otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla yetkili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
