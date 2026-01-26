Karaman’da 13 Aranan Yakalandı, 9’u Tutuklandı

19-25 Ocak uygulamalarında kapsamlı denetim

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde yürütülen çalışmalarda 2 bin 78 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 13 şahıs yakalandı, bunlardan 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Trafik denetimlerinde 35 sürücü ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, 4 sürücü kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanmaktan, 25 sürücü ise alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Uygulamalarda 61 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün ehliyeti el konuldu.

Asayiş ve narkotik uygulamalarında yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında: 5 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 50 adet tabanca ve av tüfeği fişeği, 14 adet kesici-delici alet, 401 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 5 gram bonzai hammaddesi, 1 gram eroin, bin 591 adet sentetik hap ve 50 litre etil alkol yer aldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların gece-gündüz demeden kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

