Karaman'da 55 Yaşındaki Vehbi Gençyiğit Evinde Ölü Bulundu

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi 39. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede yalnız yaşayan Vehbi Gençyiğit (55)'ten yakınları haber alamadı.

Yakınlarının durumu 112 Acil Sağlık merkezine bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Polis, yakınlarıyla birlikte girdiği dairede Gençyiğit'i yatağında hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Vehbi Gençyiğit'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

