Karaman’da Baba ve 3 Oğlu Sokak Ortasında Silahlı Saldırı: 3’ü Ağır

Karaman Kirişçi Mahallesi'nde baba M.Ş. ile oğulları K.Ş., H.A.Ş. ve E.Ş. silahlı saldırıya uğradı; üç yaralının durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:57
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:58
Olay

Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli zanlı sokak ortasında karşılaştığı baba M.Ş. (69) ve oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve E.Ş. (31)’yi belinden çıkardığı silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan baba ve oğulları kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yerde yatan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumu ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma

Polis, olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekibi de boş kovan çalışması yaptı. Emniyet güçleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı ileri sürülüyor. Tahkikat devam ediyor.

