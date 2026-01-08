Karaman'da Beyaz Eşya Bayisinde Dolandırıcılık İddiası

Karaman'da bir beyaz eşya bayisinin kapanmasının ardından müşteriler, ödedikleri ürünlerin teslim edilmediğini belirterek dolandırıldıklarını iddia etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:58
Mağaza Kapanınca Vatandaşlar Mağdur Oldu

Karaman'da bir beyaz eşya bayisinden ürün satın alan vatandaşlar, mağazanın kapatılmasının ardından ödemelerini yaptıkları ürünlerin teslim edilmediğini belirterek iş yeri önünde toplandı ve duruma tepki gösterdi.

İddiaya göre, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde faaliyet gösteren beyaz eşya bayisinin sahibi B.Ç., satışını yapıp ödemesini aldığı ürünleri teslim etmeden iş yerini kapatarak ortadan kayboldu. Mağazanın camında asılı duran "İş yerimiz faaliyetlerini sonlandırmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısı vatandaşların tepkisini artırdı.

Vatandaşlar, ödemesini yaptıkları beyaz eşyaların kendilerine teslim edilmediğini ve bayi yetkilileriyle hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını ileri sürdü. Durumu öğrenen mağdur vatandaşlar, kapalı iş yerinin önünde toplanarak hem taleplerini dile getirdi hem de polis merkezine şikayette bulundu.

Vatandaşların Talepleri

Vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek, parasını ödedikleri ürünlerin firma tarafından karşılanması talebinde bulundu ve adaletin bir an önce tecelli etmesini istedi.

"Bizlerin şu an burada toplanma amacı Bosch Bayi Bayram Çağlayan D.T.M. tarafından yaşadığımız mağduriyet. Bu şahısların adli denetim şartı ile dışarıda rahatça dolaşması huzurumuzu bozuyor. Adaletin bir an önce tecelli etmesini diliyoruz. Aynı zamanda Bosch genel merkezine yapmış olduğumuz müracaatlarda bayii ile sizin aranızdaki olan problem deniliyor. Biz bu mağazadan alışveriş yaparken Bosch güvencesini baz alarak alışveriş yapıyoruz. Bosch genel merkezinin daha önce de böyle sorunlarla karşılaştığını duyduk. Kendileri teminat veya tüketiciler için hazırladığı böyle durumlar için havuz yok mu? İvedilikle mağduriyetlerimizin çözülmesini istiyoruz. Hakkımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

