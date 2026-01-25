Karaman'da Cip Kafenin Bahçesine 3 Metre Yükseklikten Uçtu

Karaman'da kontrolden çıkan Audi cip, kaldırımı aşarak 3 metre yükseklikten kafenin bahçesine düştü; araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:13
Kaza detayları

Karaman'da gece saat 01.30 sıralarında Gevher Hatun Mahallesi Profesör Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği bir cip kaldırımdan çıkarak kafenin bahçesine düştü.

E.K. idaresindeki 34 KYE 736 plakalı Audi marka cip, kaldırımı aşarken kaldırımdaki ağacı ve demir korkuluğu yıkarak yaklaşık 3 metre yükseklikten kafenin bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada araçta bulunan 3 kişi şans eseri yaralanmadan kurtuldu; araçta maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

