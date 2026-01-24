Karaman'da El Yapımı Dinamit Ele Geçirildi, 6 Tutuklama

Jandarma uygulamalarında uyuşturucu ve kaçak tütünle birlikte 17 el yapımı dinamit bulundu

Karaman'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında yürütülen genel uygulamalar sonuç verdi.

16-24 Ocak tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde 12 bin 406 kişi sorgulandı; bunlardan 37'sinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi ve aranan 37 kişiden 6'sı tutuklandı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 17 adet el yapımı dinamit, sentetik hap, bin 952 gram skunk maddesi, 17 kök skunk bitkisi, 62 kilo kıyılmış tütün, 427 adet sigara kutusu, ayrıca bir iklimlendirme ünitesi, alan tarama cihazı ve muhtelif kazı malzemeleri yer aldı.

Jandarma, bölgedeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi amacıyla denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

