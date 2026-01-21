Karaman'da Kavşak Kazası: Otomobil İş yerine Daldı, 3 Yaralı

Karaman'da kavşakta iki otomobil çarpıştı; biri iş yerine daldı, 3 kişi yaralandı ve kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:45
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:45
Karaman'da Kavşak Kazası: Otomobil İş yerine Daldı, 3 Yaralı

Karaman'da Kavşak Kazası: Otomobil İş yerine Daldı, 3 Yaralı

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi kavşağında sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak bir iş yerine daldı.

Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 HE 253 plakalı Volkswagen ile S.G. yönetimindeki 70 FL 157 plakalı Volkswagen kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 HE 253 plakalı araç yan tarafta bulunan bir iş yerine girdi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde araçların kavşakta çarpıştıktan sonra birinin savrularak iş yerine daldığı anlar net şekilde görülüyor.

Kazada araç sürücüleri ile 70 FL 157 plakalı araçtaki 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN...

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN, KAZADA SAVRULAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ SAVRULARAK BİR İŞ YERİNE DALDI.

KARAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANIRKEN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında
2
Üsküdar'da vitesi boşta kalan araç bahçeye uçtu
3
Eskişehir'de Kayıp 14 Yaşındaki Barış Özer Sağ Salim Bulundu
4
Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı
5
Manavgat D-400'de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpma: 2 Yaralı
6
Edirne'de Gizli Buzlanma Kazası: Uzunköprü-Keşan Yolunda Araç Tarlaya Uçtu
7
Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları