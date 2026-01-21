Karaman'da Kavşak Kazası: Otomobil İş yerine Daldı, 3 Yaralı

Karaman'ın Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi kavşağında sabah saat 09.00 sıralarında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri savrularak bir iş yerine daldı.

Edinilen bilgiye göre, H.B. idaresindeki 70 HE 253 plakalı Volkswagen ile S.G. yönetimindeki 70 FL 157 plakalı Volkswagen kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 70 HE 253 plakalı araç yan tarafta bulunan bir iş yerine girdi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde araçların kavşakta çarpıştıktan sonra birinin savrularak iş yerine daldığı anlar net şekilde görülüyor.

Kazada araç sürücüleri ile 70 FL 157 plakalı araçtaki 1 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle iş yerinde maddi hasar oluştu. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle kaldırıldı ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

