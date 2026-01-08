Karaman'da Kaza: Hafif Ticari Araç Radyatörü 30 Metre Fırladı, 1 Yaralı

Karaman'da Hamidiye Mahallesi'nde kavşakta meydana gelen kazada hafif ticari aracın radyatörü 30 metre fırladı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:37
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:50
Hamidiye Mahallesi'nde kavşakta çarpışma

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.P. idaresindeki 70 ACN 509 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile E.C. yönetimindeki 42 ESV 68 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç kaldırıma, otomobil ise refüje çıkarak durabildi. Kazada hafif ticari aracın radyatörü yerinden koparak yaklaşık 30 metre ileriye fırladı.

Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

