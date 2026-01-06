Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü F.D. Yaralandı, Ehliyeti İptal Edilmiş

Karaman'da Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda devrilen motosikletin sürücüsü F.D. yaralandı; bacağında kırk olduğu, ehliyeti iptal edildiği ve 23.437 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:33
Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü F.D. Yaralandı, Ehliyeti İptal Edilmiş

Karaman'da motosiklet kazası: sürücü yaralandı

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (37) idaresindeki 70 FE 997 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletin yaklaşık 40 metre sürüklendiği belirtilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; bacağında kırk olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Ehliyet ve ceza bilgisi

F.D.'nin aday sürücü olduğu sırada alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi. Polis, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira para cezası kesti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET YOL ORTASINA DEVRİLDİ. KAZADA AYAĞI KIRILAN SÜRÜCÜ...

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET YOL ORTASINA DEVRİLDİ. KAZADA AYAĞI KIRILAN SÜRÜCÜ KALDIRILDIĞI HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET YOL ORTASINA DEVRİLDİ. KAZADA AYAĞI KIRILAN SÜRÜCÜ...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de FETÖ firarisi yakalandı — 6 yıl 3 ay kesinleşmiş ceza
2
CHP İstanbul İl Kongresi’nde Hile İddiası: 10 Sanık Hakim Karşısında
3
Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü
4
Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hobi evine girdi — Güvenlik kamerası
5
Şanlıurfa'da Asansör Faciası: Servis Şoförü Osman Kaya (52) Hayatını Kaybetti
6
Ordu'da 29 Aranan Şüpheli Yakalandı, 17'si Tutuklandı
7
Burdur'da Yoğun Siste 4 Araçlı Zincirleme Kaza: 1'i Ağır 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları