Karaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü F.D. Yaralandı, Ehliyeti İptal Edilmiş

Karaman'da motosiklet kazası: sürücü yaralandı

Kaza, Şeyh Edebali Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (37) idaresindeki 70 FE 997 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletin yaklaşık 40 metre sürüklendiği belirtilirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; bacağında kırk olduğu öğrenildi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Ehliyet ve ceza bilgisi

F.D.'nin aday sürücü olduğu sırada alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği bildirildi. Polis, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira para cezası kesti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

