Karaman'da Otomobil Çarptı: 48 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Karaman'da Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Yunus Emre Mahallesi'nde kaza: 48 yaşındaki Z.P. hastaneye kaldırıldı

Yunus Emre Mahallesi 2254. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 70 ACK 164 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Z.P.'ye çarptı. Çarpma sonucu kadın yaralandı.

Kazada kadının elindeki gıda malzemeleri yola saçıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN YARALANDI.