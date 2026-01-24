Karaman'da Otomobil Çarptı: 48 Yaşındaki Kadın Yaralandı

Karaman'da Yunus Emre Mahallesi 2254. Sokak'ta otomobilin çarptığı 48 yaşındaki Z.P. yaralandı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:30
Yunus Emre Mahallesi 2254. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, S.Y. idaresindeki 70 ACK 164 plakalı Fiat marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 48 yaşındaki Z.P.'ye çarptı. Çarpma sonucu kadın yaralandı.

Kazada kadının elindeki gıda malzemeleri yola saçıldı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

