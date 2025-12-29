DOLAR
Karaman'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Tutuklama

Karaman'da polisin uygulamalarında ruhsatsız av tüfekleri ve kaçak tütün ele geçirildi; aranan 5 kişi tutuklandı, binlerce kişi sorgulandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:26
Karaman'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu

Karaman'da yürütülen polis uygulamalarında ruhsatsız av tüfekleri ve kaçak tütün ele geçirilirken, aranan 5 şahıs tutuklandı.

Uygulama ve aramalar

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 625 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik uygulamalarında 13 kişi alkollü araç kullanmaktan, 13 kişi ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, ayrıca kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 40 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca 73 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler

Asayiş ve narkotik uygulamalarında 3 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet kesici-delici alet, 27 gram metamfetamin, 13 bin adet boş makaron, 2 bin adet doldurulmuş makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

