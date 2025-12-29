Karaman'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu: 5 Tutuklama

Karaman'da Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Operasyonu

Karaman'da yürütülen polis uygulamalarında ruhsatsız av tüfekleri ve kaçak tütün ele geçirilirken, aranan 5 şahıs tutuklandı.

Uygulama ve aramalar

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen uygulamalarda 3 bin 625 kişi sorgulandı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalanarak tutuklandı.

Trafik denetimleri

Trafik uygulamalarında 13 kişi alkollü araç kullanmaktan, 13 kişi ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan, ayrıca kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 40 kişiye para cezası uygulandı. Ayrıca 73 araç trafikten men edilirken, 11 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Ele geçirilen malzemeler

Asayiş ve narkotik uygulamalarında 3 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet kesici-delici alet, 27 gram metamfetamin, 13 bin adet boş makaron, 2 bin adet doldurulmuş makaron ve 10 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamı için denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz şekilde devam edileceği belirtildi.

KARAMAN'DA POLİSİN KENT MERKEZİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ASAYİŞ UYGULAMALARINDA RUHSATSIZ AV TÜFEKLERİ İLE KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, ARANAN 5 ŞAHIS TUTUKLANDI.