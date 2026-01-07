Karaman'da Silahlı Saldırı: Baba ve 3 Oğlundan Biri Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Olay, saat 11.20 sıralarında Kirişçi Mahallesi 49. Sokak'ta meydana geldi.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, M.K. isimli kişi ile baba M.Ş. (69), oğulları K.Ş. (39), H.A.Ş. (27) ve Yunus Emre Ş. (31) sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., aracının bagajından aldığı silahla baba ve üç oğlunu herkesin gözü önünde vurdu. Çevredeki vatandaşlar zanlının elindeki tabancayı almaya çalıştı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zanlı M.K., kullandığı silahı tekrar aracına koyarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Yunus Emre Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI.