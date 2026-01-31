Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı

Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu — sabah saatleri

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada yaralanan olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı.

