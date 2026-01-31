Karaman'da ters yöne giren otomobil köprülü kavşakta kaza yaptı

Karaman'da ters yöne giren otomobil, Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu köprülü kavşakta başka bir araçla çarpıştı; yaralanma yok, sürücüye ceza verildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 12:12
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 12:12
Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu — sabah saatleri

Kaza, sabah saatlerinde Üniversite Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki köprülü kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ü.G. idaresindeki 70 AE 796 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 70 ABK 736 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak yön levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kazada yaralanan olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Ters yöne girerek kazaya sebebiyet veren 70 AE 796 plakalı otomobil sürücüsü Ü.G.'ye para cezası yazıldı.

KARAMAN'DA TERS YÖNE GİREN OTOMOBİL BAŞKA BİR OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI. KAZADA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları