Karaman'da Toplu Ulaşım Denetimi: Minibüs, Otobüs ve Servisler İncelendi

Karaman'da trafik ekipleri şehir içi minibüsler, halk otobüsleri ve servis araçlarını durdurup ehliyet, ruhsat, muayene ve sigortalarını denetledi.

Karaman'da trafik güvenliğini artırmak ve yolcu taşımacılığı standartlarını yükseltmek amacıyla şehir genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulamanın kapsamı

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde şehir içi minibüsler, halk otobüsleri ve servis araçlarını durdurarak kontroller yaptı.

Denetimlerde sürücülerin ehliyet ve ruhsatları ile araçların teknik yeterlilik, muayene ve sigorta durumları tek tek incelendi.

Sonuçlar ve açıklama

Kontroller sırasında kural ihlali tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulandı; eksik evrakı bulunan sürücülere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla aralıksız devam edeceğini bildirdi.

