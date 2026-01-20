Karaman'da Trafik Kazası: Karı Kocayı Ayıran Çarpışma, Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Karaman'ın Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerindeki kavşakta, dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, İ.Y. (36) yönetimindeki 57 DR 372 plakalı otomobil ile Ş.Ö. (18) idaresindeki 70 E 1770 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 70 E 1770 plakalı otomobil, kaldırımdaki elektrik panosunu devirerek durdu.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 57 DR 372 plakalı otomobilin kapısının açıldığı; araçtan fırlayan sürücü İ.Y. ile eşi Fatma Y.'nin savrulduğu ve Fatma Y.'nin aracın altında kaldığı anlar yer aldı.

Kazada sürücü İ.Y. hafif yaralanırken, eşi Fatma Yılmaz (32) ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Fatma Yılmaz'a olay yerinde ve ambulans içinde kalp masajı yaptı.

Yaralı karı koca ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fatma Yılmaz (32), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra diğer otomobilin sürücüsü Ş.Ö. polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

