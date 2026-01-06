Karaman'da Uyuşturucu ve Kaçak Tütün Operasyonu: 3 Tutuklama

Karaman'da güvenlik uygulamaları: 3 tutuklama, çok sayıda ele geçen madde

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 1 haftada gerçekleştirilen denetimlerle önemli suç unsurlarına müdahale etti. Yapılan uygulamalarda aranan şahıslardan 3 kişi yakalanarak tutuklandı.

Uygulama kapsamı ve trafik denetimleri

Denetimlerde toplam 6 bin 614 kişi sorgulandı. Trafik uygulamalarında alkollü araç kullanan 7 kişi, ehliyetsiz ve yetersiz ehliyeti olan 36 kişi ile kamunun huzur ve düzenini bozacak şekilde araç kullanan 18 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca 86 araç trafikten men edilirken, 42 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Asayiş ve narkotik bulguları

Asayiş ve narkotik ekiplerinin operasyonlarında ele geçirilen materyaller şu şekilde kaydedildi: 3 adet ruhsatsız tüfek, 14 adet kesici-delici alet, 18 gram metamfetamin, 626 adet sentetik hap, 10 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram nargile tütünü, 15 adet elektronik sigara, 80 adet elektronik sigara kiti ve 5 gram esrar.

Emniyet yetkilileri, bölgedeki huzur ve güven ortamını korumak adına uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

