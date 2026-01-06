Karamürsel'de Forklift Devrildi: Belediye İşçisi Atabey Esen Hayatını Kaybetti

Karamürsel'de yol çalışması sırasında devrilen forkliftin altında kalan Karamürsel Belediyesi çalışanı Atabey Esen (28) yaşamını yitirdi; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:17
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:36
Olayın Detayları

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, Kırkmerdiven mevkiinde yapılan yol çalışması sırasında bir forklift kayarak devrildi.

Karamürsel Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görevli Atabey Esen (28), devrilen forkliftin altında kalarak ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Esen’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Esen’in cansız bedeni hastane morguna sevk edildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

