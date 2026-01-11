Karapınar'da 11 Ekim Kazasında Yaralanan Motosiklet Sürücüsü 15 Ay Sonra Hayatını Kaybetti
Kaza ve Yaralanma
11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelen kazada, 42 ADY 344 plakalı otomobili kullanan M.Ö. ile Hikmet Çakan (66) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralandı.
Konya’da tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Çakan, tedaviye rağmen hayatını yitirdi.
Cenaze Töreni
Hikmet Çakan’ın cenazesi, Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.
