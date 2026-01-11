Karapınar'da 11 Ekim Kazasında Yaralanan Motosiklet Sürücüsü 15 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Karapınar'da 11 Ekim 2024'teki kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki Hikmet Çakan, 15 ay süren tedavi sonrası hayatını kaybetti; cenazesi Apak Mezarlığı'nda uğurlandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:31
Karapınar'da 11 Ekim Kazasında Yaralanan Motosiklet Sürücüsü 15 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Karapınar'da 11 Ekim Kazasında Yaralanan Motosiklet Sürücüsü 15 Ay Sonra Hayatını Kaybetti

Kaza ve Yaralanma

11 Ekim 2024 tarihinde Karapınar ilçesi Apak Kaşı mevkiinde meydana gelen kazada, 42 ADY 344 plakalı otomobili kullanan M.Ö. ile Hikmet Çakan (66) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü Çakan yola savrularak ağır yaralandı.

Konya’da tedavi gördüğü hastanede yaklaşık 15 ay süren yaşam mücadelesini kaybeden Çakan, tedaviye rağmen hayatını yitirdi.

Cenaze Töreni

Hikmet Çakan’ın cenazesi, Karapınar ilçesi Apak Mezarlığında kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

