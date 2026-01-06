Karapınar'da İki Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 18:44
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 18:44
Kaza Ayrıntıları

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 42 ABN 910 plakalı otomobil ile N.A.'nın kullandığı 42 AJT 313 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler E.T. ve N.A. ile N.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan L.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları