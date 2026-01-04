Karayolları Kamyonu Yeni Sanayi Sitesi’nde Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gece yarısı paniğe neden olan alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait bir kamyonda dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç çevrede paniğe yol açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını engelledi. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında Karayolları’na ait kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT KAMYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN, KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ.