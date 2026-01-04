DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.925.750,75 -1,02%

Karayolları Kamyonu Yeni Sanayi Sitesi’nde Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Yeni Sanayi Sitesi’nde, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait kamyonda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:56
Karayolları Kamyonu Yeni Sanayi Sitesi’nde Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Karayolları Kamyonu Yeni Sanayi Sitesi’nde Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Gece yarısı paniğe neden olan alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ait bir kamyonda dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan araç çevrede paniğe yol açtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı müdahale ederek yangının çevreye sıçramasını engelledi. Yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında Karayolları’na ait kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimlerce inceleme başlatıldı.

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT KAMYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYENİN...

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT KAMYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLÜRKEN, KAMYON KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE AİT KAMYONDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYENİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Polatlı'da boya katkı maddesi zehirlenmesi: 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumu ağır
2
Metro Kazasında Ölen 22 Yaşındaki Berkay Uyar Samsun’da Toprağa Verildi
3
Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri: Bin 56 Noktada Kamera ile Detaylı Denetim
4
İzmir Konak'ta 'Silahla Yağma' Zanlısı 24 Yıl 22 Günle Yakalandı
5
ABD’nin Maduro operasyonu: Arjantin, İngiltere ve Yunanistan’da protesto
6
Antalya'da dehşet: Anne ve 7 yaşındaki kızı bıçakla öldürüldü
7
Bingöl'de Karla Mücadele Sürüyor: 46 Köy Yolu İçin 110 Personel Sahada

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları