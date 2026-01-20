Kars Selim'de karla mücadele: hasta kadın için yollar açıldı

Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan kadın için özel idare ve sağlık ekipleri, kar ve tipiyi aşarak yaklaşık 2 saatte köye ulaştı; hasta Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun kar ve tipide kurtarma operasyonu

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyünde kalp rahatsızlığı bulunan bir kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye özel idare ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kar ve tipiden yolu kapanan köye ulaşmak için özel idare ekipleri yol açma çalışması başlattı; sağlık ekipleri de arkasından takip ederek yaklaşık 2 saat sonra köye ulaştı.

Köyde ilk müdahalesi evinde yapılan yaşlı kadın daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

