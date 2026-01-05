DOLAR
Kars'ta Araç Altında Ateş Yakınca Alev Topuna Döndü

Kars'ta Halit Paşa Mahallesi'nde, gece saat 02.00 civarında aracın donmaması için altında ateş yakılması sonucu çıkan yangın aracı kullanılmaz hale getirdi; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:03
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:04
Halit Paşa Mahallesi — Gece saat 02.00

Kars'ta bir sürücünün soğuk havadan korunmak amacıyla aracının donmasını önlemek için altında ateş yakması sonucu yangın çıktı. Olay, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, vatandaş garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre içinde alevler yayıldı ve yangın bütün aracı sardı.

Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

