Kars'ta Araç Altında Ateş Yakınca Alev Topuna Döndü

Kars'ta araç altında ateş yakıldı, araç alev topuna döndü

Halit Paşa Mahallesi — Gece saat 02.00

Kars'ta bir sürücünün soğuk havadan korunmak amacıyla aracının donmasını önlemek için altında ateş yakması sonucu yangın çıktı. Olay, Halit Paşa Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, vatandaş garaja gelerek aracın altında ateş yaktı. Kısa süre içinde alevler yayıldı ve yangın bütün aracı sardı.

Yangını fark eden komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

