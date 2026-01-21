Kars’ta Buzlanma Felci: Tırlar Kaydı, Yol Kapandı, Vatandaşlar Mahsur

Kars-Gürcistan kara yolunda yoğun buzlanma nedeniyle çok sayıda tır şarampole kaydı, yol trafiğe kapandı ve vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:54
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:07
Kars’ta Buzlanma Felci: Tırlar Kaydı, Yol Kapandı, Vatandaşlar Mahsur

Kars’ta buz pistine dönen yol ulaşımı felç etti

Olayın detayları

Kars-Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan aşırı buzlanma, ulaşımı durma noktasına getirdi. Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü; hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan çok sayıda tır nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçların makas attığı ve yolda kaldığı görüldü.

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların durumu

Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KARS-GÜRCİSTAN KARA YOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE ARDINDAN GELEN AŞIRI BUZLANMA, ULAŞIMI DURMA...

KARS-GÜRCİSTAN KARA YOLUNDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI VE ARDINDAN GELEN AŞIRI BUZLANMA, ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında
2
Üsküdar'da vitesi boşta kalan araç bahçeye uçtu
3
Eskişehir'de Kayıp 14 Yaşındaki Barış Özer Sağ Salim Bulundu
4
Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı
5
Manavgat D-400'de Emniyet Şeridindeki Araca Çarpma: 2 Yaralı
6
Edirne'de Gizli Buzlanma Kazası: Uzunköprü-Keşan Yolunda Araç Tarlaya Uçtu
7
Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları