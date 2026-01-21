Kars’ta Buzlanma Felci: Tırlar Kaydı, Yol Kapandı, Vatandaşlar Mahsur

Kars’ta buz pistine dönen yol ulaşımı felç etti

Olayın detayları

Kars-Gürcistan kara yolunda etkili olan kar yağışı ve ardından oluşan aşırı buzlanma, ulaşımı durma noktasına getirdi. Yolboyu köyü bölgesinde yol yüzeyi adeta buz pistine döndü; hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek peş peşe yoldan çıktı.

Edinilen bilgiye göre, rampayı çıkamayan ve kayarak yolu kapatan çok sayıda tır nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bazı tır sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araçların makas attığı ve yolda kaldığı görüldü.

Ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların durumu

Yolun trafiğe kapanmasıyla birlikte aralarında yolcu otobüsleri ve hususi araçların da bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı. Ekiplerin zorlu şartlar altındaki kurtarma çalışmaları sürerken, Karayolları ekipleri buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

