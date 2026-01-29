Kars’ta fuhuş operasyonu: 20 gözaltı, 21 kadın kurtarıldı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 21 kadın kurtarıldı, 20 şüpheli ise gözaltına alındı. Operasyon, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Operasyonun kapsamı ve yöntemi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ' fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama ' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçti. Belirlenen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletme için, dron destekli ve eş zamanlı olarak, sabahın ilk saatlerinde 140 polis ile baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen konaklama yerleri ve eğlence mekanları didik didik arandı.

Kurtarılan mağdurlar ve işlemleri

Operasyon sırasında 18 yabancı uyruklu ve 3 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın kurtarıldı. Mağdurların emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından, 18 yabancı uyruklu kadın deport işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi; 3 Türk uyruklu mağdurun ifadelerine başvuruldu.

Ele geçirilen deliller

Aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temininden elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 euro, ayrıca 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, 1 mekan kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Gözaltılar, savcılık işlemleri ve tutuklamalar

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Bu şüphelilerden 2’si emniyetten serbest bırakıldı, 3’ü adli kontrol şartıyla, 3’ü ise Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) olmak üzere toplam 12 kişi hakkında tutuklama talebiyle işlem yapıldı; Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından bu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten açıklama

Kars Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini bozan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten bir açıklama yaptı.

